Desactivaron una toma en una chacra del tercer puente

Pero, enseguida, cayó la Policía. También arribaron fiscales y funcionarios municipales de Seguridad Ciudadana y Asuntos Vecinales. Un gran despliegue contuvo a los ocupantes para hacer cesar el delito. "Si no se retiraban, iban a ser detenidos porque estaban cometiendo un delito en flagrancia", explicó el fiscal jefe Gustavo Herrera.

"Fue una toma muy organizada con autos, no digo de alta gama, pero sí importantes, relativamente nuevos", advirtió el fiscal Herrera. Había hombres, mujeres y niños. Gente que reside en esta ciudad y otra que procede de Neuquén. En un principio no querían saber nada con retirarse del lugar, pero luego entendieron que iban a ser detenidos si no desistían y se fueron con el compromiso de mantener este viernes una reunión para hablar de la necesidad habitacional por la que están atravesando.

Personal de la Comisaría 32 tomó conocimiento del hecho alrededor de las 21 de este jueves, cuando alrededor de 20 vehículos se trasladaban por un camino rural que conduce al tercer puente, según informó el oficial principal a cargo de la unidad, Sergio Gauna.

"Se habían introducido a una chacra privada y tomaron un cuadro de 400 por 150 metros, justo a la vera del río. Pusieron carpas y se dividieron los terrenos", contó.

Hubo un gran despliegue policial. Acudieron las autoridades de la Regional V, Daniel Uribe y José Bruno; los fiscales Gustavo Herrera, Guillermo Merlo y Alejandra Altamira; y funcionarios municipales. Incluso se hizo presente el dueño de la chacra, quien estaba dispuesto a recurrir a la violencia si los ocupantes no desalojaban su lugar.

"Hubo momentos de mucha tensión, porque exigían una solución inmediata. Pero después de varias horas de dialogar con ellos se retiraron pacíficamente con el compromiso de mantener una reunión", comentó Gauna.

La toma fue sobre la última chacra que está en inmediaciones del tercer puente, a mano izquierda. Quedó desactivada alrededor de las 2 de la madrugada de este viernes; y en las próximas horas, los ocupantes asistirán a la Fiscalía, acompañados por un abogado particular, de apellido Cucherelli, quien estuvo también presente en la chacra tomada.

Por prevención, efectivos policiales realizaban fuertes controles en otras chacras lindantes a la zona del tercer puente que sufrió la usurpación, donde quedó una consigna para evitar que vuelvan a instalarse.

Se indicó que hay una decisión política e institucional tomada de no permitir usurpaciones.

Antecedentes

El antecedente más cercano es una toma, también desactivada, en una chacra de la zona de Ferri. Ocurrió a fines de septiembre de 2020, en plena madrugada, cuando medio centenar de familias organizadas ocuparon un predio lindante a la calle San Luis. El rápido accionar de la Policía logró que desistieran.

Los ocupantes habían comenzado a encender fogatas, armaron una carpa y marcaron algunos lotes, momentos en los que intervinieron los funcionarios, informándoles que estaban cometiendo un delito e intimándolos a abandonar el lugar, orden a la que en un principio se opusieron.

Como ocurrió con la toma desactivada en el tercer puente, los ocupantes también habían llegado al lugar en autos desde otros puntos de Cipolletti. No se trataba de familias del barrio.

En tanto, quedan otras dos ocupaciones vigentes que tienen orden de desalojo por la fuerza: la que se gestó el pasado 27 de agosto en el barrio Labraña, en la chacra del señor Miguel Ángel Kohan; y otra usurpación en una ripiera cercana al asentamiento La Alameda.