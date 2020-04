Objetó que los barbijos de friselina se repartieron a trabajadores con contacto directo con posibles pacientes de coronavirus, cuando no se pueden tener más de 20 minutos. “Está comprobado que pasa el aire cuando se exhala. Tienen más riesgo de contaminación porque se moja la tela. Y esos les están llevando esos barbijos también a Las Lajas y Loncopué”,dijo en alusión a las localidades donde hay un considerable número de afectados.

Parodi señaló que todas las semanas parten camiones con cargamento ya sea a Zapala, Chos Malal, o San Martín de los Andes a los depósitos zonales, para luego distribuirse. El gremialista puntualizó que "o los están guardando para lo que se viene o no están llegando a los trabajadores que lo necesitan”.

En cuanto al CAM, Parodi aseguró que “no proveen alcohol en gel, no se generó esa conciencia para cuidarse porque los que tienen barbijos no los usan cuando van al baño, a la cocina o transitan por el pasillo, en espacios comunes”.

“La ministra de Salud (Andrea Peve) debería saber a quién pone en cada comisión, en qué trabajan. Algunas comisiones están sin funcionar porque no tiene el plantel”, dijo Parodi.

Por otra parte el representante de ATE denunció que “para los trabajadores no hubo capacitación, sin embargo desde el Ministerio y la Subsecretaria se contrató por 10 meses a una persona que viene de Buenos Aires por 1.450.000 pesos para que capacite y asesore en áreas de estrategia de conducción a la ministra y a la subsecretaria, como un coach”.

