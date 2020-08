Desde el cielo, la Margen Sur copada por cipoleños

Las agradables temperaturas y la necesidad de escapar del caos en medio de la pandemia provocó que miles de cipoleños decidieran pasar el fin de semana en uno de los paraísos -ya no tan ocultos- de la localidad: la Margen Sur . La cantidad de personas y vehículos que circularon por la zona sorprendieron a más de un visitante y las críticas por la falta de cumplimiento de protocolos sanitarios no tardaron en llegar.

"Creo que no exagero al decir que eran miles de personas las que estaban en el lugar y muchos no llevaban barbijo puesto. Puede ser que hayan pensando que iba a estar tranquilo y que iban a estar alejados de todo, pero no fue así", expresó en diálogo con LM Cipolletti Yamila, una de las jóvenes que pasó el domingo en la zona para disfrutar de la tarde junto a su familia.