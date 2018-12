Desde España planificó sus fiestas con un vuelo de Lasa pero ahora no sabe qué pasará

"Después de varias complicaciones para poder comprar desde el exterior el pasaje, porque no se podía y tuvimos que recurrir a la familia para que lo compren en Argentina, hace unos días me llegó un correo de la empresa que decía que 'por cuestión de organización interna no se podrá brindar el servicio'", dijo en declaraciones radiales Pablo Muñóz, que vive en tierras ibéricas desde hace un par de años.

Y agregó: "Había visto con buenos ojos esta noticia pero ahora esta noticia nos sorprende con poco tiempo para reorganizarnos, así que estamos viendo cómo hacer porque la idea era pasar el 31 en San Martín".

"No tengo expectativas de recuperar el dinero", se sinceró el joven que es ingeniero en sistemas. "Me encontré con la argentinidad a pleno", agregó.

Las operaciones de Lasa, cuyo eslogan era "somos la aerolínea que más rutas maneja en el sur de nuestro país", habían comenzado a mediados de agosto pero duraron un par de meses ya que desde fines de noviembre último no hay vuelos.

Desde la empresa aérea, que indica que no es una low cost, explicaron semanas atrás a LMN que los números no les cerraban por lo que negociaban el ingreso de un socio “estratégico” a la empresa “que tenga las espaldas como para seguir con las operaciones”.

Además de los pasajeros, los que se dieron con la incertidumbre de su futuro son los empleados de la firma, que además de no cobrar los últimos sueldos desconocen si la actividad seguirá o se quedarán desempleados.

"Estamos pasando días muy duros, tuvieron problemas económicos desde el primer momento pero cuando se hizo insostenible, exploto todo", comentó a LMN un empleado de la firma que prefirió reservar su identidad. Y sentenció: "Duró poco la fantasía".

La mayoría de ellos se enteró por los medios o por Whatsapp de que estaban suspendidos. Sólo en Neuquén había 30 empleados.

En sus redes sociales, Lasa posteó por última vez el 29 de noviembre donde informó "que nuestra compañía está en pleno proceso de reconfiguración, en búsqueda de socios estratégicos, es por ello que hasta que no se complete dicho proceso, suspendemos nuestras operaciones".

Incluso respondió el reclamo de varios pasajeros que ya habían adquirido pasajes para volar a Mar de Plata, San Martín de los Andes o Temuco (Chile). Algunas de las respuestas indicaban que la actividad se retomaría el 10 de diciembre, pero esto no ocurrió y todo se mantiene en una verdadera incertidumbre.

