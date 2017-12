Deseado, de Bodega Schroeder, sumó otro galardón internacional

El espumante regional se quedó con la medalla de oro en la competencia The World's Finest Glass of Bubbly.

Glass of Bubbly, la revista y sitio web líder en el mercado del champagne y el vino espumante, realizó este año en Inglaterra su ya tradicional competencia The World's Finest Glass of Bubbly y distinguió al producto de la Bodega Familia Schroeder con el máxima galardon.