Desesperado pedido de un papá por la restitución de su hijo

De acuerdo al régimen de visita, el menor debía pasar el domingo con su madre, pero Daniel contó que el nene le pidió pasarlo con él para ver el partido de la final de la Copa del Mundo. “Ese mismo día me manda la madre un mensaje diciéndome que la hermana de mi nene, que no es hija mía, tenía el acto de entrega de la bandera. Me pedía que vaya temprano bien vestido y con una muda de ropa para la tarde”, contó el papá.

Entonces cambiaron el domingo por el lunes y vieron el partido juntos e incluso salieron a festejar el triunfo. Pero pasadas las 19 del lunes ya no supo nada más. “Me apagaron los teléfonos, me bloquearon para llamadas y mensajes. Mi hijo tiene su teléfono personal que yo le compré para estar comunicado con él y lo han puesto en modo avión. Recién ayer lo han prendido y supongo que mi nene me mandó un ‘hola’. Luego otro mensaje que fue borrado automáticamente”, agregó.

A través de una aplicación, lo rastreó y descubrió que estaría en Buenos Aires. “Se lo llevó sin ningún permiso del juez. No lo puede sacar de la provincia tampoco. Estoy todos los días yendo al Juzgado, al juez de familia. Recién hoy me salió que la iban a notificar de una restitución cuando está incumpliendo toda la ley”, dijo el papá.

Y agregó: “no se puede quedar a pernoctar con ella, la mamá me está impidiendo el contacto con el menor y me mandan solamente ese papelito”. Efectuó denuncias tanto penales como en el Juzgado de Familia ante esta situación. “La jueza Luna lo único que me avisó es que la iban a notificar para la restitución inmediata vía mail, que no lo va a ver. Esa es toda la solución que me dieron y yo sigo sin saber nada de mi hijo”, se lamentó.

A través del rastreador activado detectó que estaba ayer a las cuatro a la madrugada estaba dando vueltas por Parque Avellaneda. “Es un nene de 8 años, estuvo siempre a mi cuidado y está ahora con la madre, que tiene problemas psicológicos”, puntualizó.

Dijo que irá a Buenos Aires porque no se siente escuchado en su reclamo. Aclaró que la madre estuvo internada en el sector 12 del Hospital Heller por problemas psicológicos. E insistió en que su hijo está en riesgo. “No sé dónde está mi hijo cuando yo tengo que estar con él”, remarcó.

Si bien siempre vivió con su hijo, desde hace tres años el padre tiene la custodia provisoria. Aseguró que, dada la cantidad de pruebas a su favor, en estos días la justicia le iba a otorgar la tutela total del nene. Añadió que la madre “no le compra ni un guardapolvo, ni un cuaderno cuando ella es la que está cobrando la asignación por hijo. Yo me estoy rompiéndome el lomo para que no le falte nada”.

Solicitó que la justicia se haga eco de su reclamo y que accione de forma inmediata para saber certeramente el paradero de su hijo y para que regrese al hogar. "Encima ahora vienen los feriados por las fiestas, que no me importan ya las fiestas. Hoy me iba a casar, mi hijo me iba a entregar los anillos, pero no está conmigo. No me casé nada. Estoy sin dormir, estoy re mal”, relató angustiado el papá que no mantiene contacto con su hijo desde hace cuatro días.