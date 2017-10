"Son las 00:30 hs de la noche, me encuentro en un momento desesperante, una vida que me deja caer, que me deja sin aliento, sin fuerzas, pensando que hoy sería un día lleno de amor y alegría... Se suponía que estaríamos todas juntas, a tu lado, acompañándote. Hoy 11/10/2017 era la fecha, NACERÍA MATEO!!!!!.. íbamos a ser muy felices, nacería tu bebé que con tanto amor crecía dentro de tu vientre", escribió Laura.

La hermana de la joven embarazada hallada muerta el 20 de julio pasado, no encuentra consuelo ante el asesinato de Fernanda y su hijo. "Mateo, eras bello mi bebé.. Moriste!!!! TE MATARON ANTES DE NACER!!!", agregó.

A la joven, embarazada de siete meses, la asesinaron y luego la acostaron, a la vera de la Ruta 6 a tres kilómetros de Rincón, en el centro de una hoguera de leña de álamo, palet y cubiertas. La rociaron con combustible para que ardiera por completo con la idea de borrar las evidencias.

Indignada, los acusa de asesinos tanto a la ex pareja de su hermana como a sus amigos. "Son unos asesinos y están malditos de por vida!, agrega dolida la mujer quien le promete a su hermana asesinada que no claudicará hasta conseguir Justicia para ella y su hijo", concluyó.