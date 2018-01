Después de 12 años, un ex Floricienta salió del clóset

Gracias a la repercusión que tuvo la tira, Maiques pudo hacer carrera en el exterior y actualmente trabaja en la serie La Trinity de Ecuador, donde reside.

Fue precisamente en ese país donde el actor de 36 años tuvo la posibilidad de reflexionar sobre su vida y tomar la decisión de asumir públicamente su orientación sexual. “Me di cuenta de que yo no era libre ni verdadero porque evitaba contarlo. Me discriminaron tanto pero tanto durante toda mi vida, que me reprimí”, recordó, y añadió que tanto en la primaria como en la secundaria sufrió bullying por su sexualidad.

La primera vez que habló del tema fue a los 19 años en terapia, luego de darse cuenta de que se había enamorado de un amigo, quien lo insultó cuando él le blanqueó sus sentimientos. Luego recibió la condena de su hermano cuando salió del clóset con su familia, pero con el paso del tiempo logró recomponer el vínculo.

Tras un noviazgo de dos años, Nicolás nuevamente está soltero, aunque aseguró que le encantaría volver a estar en pareja.