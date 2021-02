Después de dos meses en coma recibió el alta: lo había aplastado una rama

Después de 2 meses y medio de estar en coma farmacológico, Guillermo Arancibia, de 49 años, salió adelante y volvió a su casa. El sobreviviente es un operador de radio y productor musical que el pasado 25 de noviembre sufrió todo el peso de una rama de 80 centímetros de diámetro sobre su cuerpo, que le ocasionó múltiples lesiones de gravedad. "Para nosotros es un milagro. Yo pensé que lo perdía, pero Dios es milagroso y nuestra fe mueve montañas. Hoy lo veo sentado al lado mío y no lo puedo creer. Lo único que me importaba era esto", dijo Raúl, su pareja.

"Cuando lo trajimos estaba en cama, postrado, y no se movía. Pero acá empezó a reactivar sus músculos y a hacer un montón de cosas. Lo logramos. De a poco va saliendo. No del todo, porque no es de un día para otro, pero está mucho mejor. Ahora empezó a comer solo y a tomar agua, más allá de la dificultad que tiene. Se pudo parar y da algunos pasos con un andador", comentó Raúl.

Operador Radio Meet

A través de una red de discapacidad pudieron conseguir una camioneta para que lo traslade a las sesiones de rehabilitación; y cuentan, además, con la ayuda de dos cuidadoras. "Gracias a Dios esta bien. Pero no recuerda personas hasta que la ve. Le tenemos que mostrar fotos y video o rompe en llanto cuando escucha un tema que le trae recuerdos. También confunde ciertas palabras. Quiere pedir un vaso con agua y dice lata, por ejemplo. Imagino que con el tiempo irá mejorando. Ahora, está perdido en tiempo y espacio. Piensa que va a volver a trabajar. Obviamente que es lo que quiere, porque ama su trabajo, pero no sabemos. Hay que ver si quedan secuelas. Su parte neuronal fue la más afectada", comentó la pareja de Guillermo.

No obstante ello, cada paso que da Guillermo es una celebración. Es que Raúl no se olvida ni por un instante cómo lo vio cuando salió del coma farmacológico. "Al estar dos meses y medio postrado en una cama, en una sola posición, se le formó una escara bastante profunda en la parte occipital de la nunca. Un puño entraba en su cabeza. Estaba intubado, con traqueotomía, y no podía mover nada", advirtió.

Operador Radio Meet

Por eso, agradeció el "excelente trabajo" que realizó el personal de salud y todas las cadenas de oración que se hicieron para pedir por la vida de Guillermo. "Cuando salió del coma, fui el primero. Me vio, me reconoció y lloramos juntos. No me moví de su lado. Todo este tiempo estuve con él hasta que le dieron el alta", confesó.

El día del trágico incidente que cambió sus vidas para siempre, Guillermo había salido de su trabajo en radio Meet (ubicada en el subsuelo de Kimika). Corrían vientos de 90 kilómetros por hora y una manifestación obstaculizaba el tránsito cerca de la Caminera. No pudo tomar un colectivo, tampoco un taxi; y se fue caminando por la orilla de la Ruta 22 hasta la terminal de ómnibus de Cipolletti. Sin embargo, nunca llegó.

Operador Radio Meet

La pesada rama de un viejo sauce cayó y lo aplastó, ocasionándole heridas muy graves. "Tenía un traumatismo de cráneo, una fractura de tórax, de clavícula y cuello, más un desplazamiento de vértebras. Todo eso", detalló Raúl.

Cuando le avisaron lo que había pasado, pensó que era una broma. Es que minutos antes Guillermo le había dicho por mensaje de texto que iba para su casa. Hasta recordó la bronca que tenía su pareja por no poder tomar el colectivo en la garita que está cerca de su lugar de trabajo. "Yo no podía creerlo, fue una pesadilla. No podía reaccionar, estaba shockeado", contó.

Operador Radio Meet

Una tragedia que se podría haber evitado

Recordó, además, que Guillermo se llevó la peor parte, pero otras personas que circulaban en ese momento también sufrieron algunas lesiones de menor consideración, por lo que el saldo podría haber sido aún más dramático de lo que fue tras la caída de esa rama. "Fue una fatalidad, pero se podría haber evitado si hubiesen hecho mantenimiento o el puente no estaba cortado", sostuvo.

Operador de radio Meet 2 final.jpg

Encima de todo, luego del accidente vio que cortaron todas las ramas. Al parecer, era la primera vez porque las ramas de los árboles que podaron estaban todas secas por dentro. "Las cosas pasan, después se toman precauciones para que no vuelvan a pasar. Le pasó a uno y gracias a Dios Guillermo está con vida. No quiero pensar que hubiese pasado si lo perdía", concluyó Raúl.