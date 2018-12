Después de seis meses, Iguacel se va de Energía

El presidente Mauricio Macri lo había designado para reemplazar al ex ministro Juan José Aranguren. Iguacel deja el cargo en medio de un incipiente mal humor social por los nuevos incrementos tarifarios que vienen y que ya provocaron la reacción de diversos sectores políticos. De todos modos, no es lo que deja al ministro fuera del cargo, en el que lo reemplazará el ex secretario de Coordinación de Políticas Públicas de la Jefatura de Gabinete, Gustavo Lopetegui.

En su paso por la secretaría, Iguacel también había anunciado un aumento de la tarifa del gas en el que buscaba trasladar a los consumidores el costo adicional para las distribuidoras producto de la devaluación y la variación del precio entre el momento en que habían comprado el gas y el que lo iban a pagar.

En su visita a Neuquén, el secretario había dicho que la resolución 46 había llegado a su fin. Luego tuvo que volver sobre sus palabras.

Sectores de la industria le cuestionaban cierta propensión a dar cifras sobre el crecimiento de Vaca Muerta, generando una expectativa con visos de realidad, pero sin un plan estratégico que lo fundamentara. Algunos veían en eso una estrategia de instalación política de cara a una posible candidatura en el 2019.

Sobrellevó, también, en medio de los cambios en el gobierno nacional, que su área bajara de rango: en la última reforma el ministerio pasó a ser una secretaría.

El ex secretario, que había tenido un paso anterior al frente de Vialidad Nacional en la actual administración, venía negociando con las operadoras con presencia en Vaca Muerta alternativas para el subsidio que fijó la resolución 46 del ex Ministerio de Energía.

Se trata del sendero de precios mediante el cual el Estado hace un aporte sustancial, en la forma de un subsidio, para que las operadoras tengan un incentivo para invertir en este tipo de desarrollos. Es en este contexto en el que su relación con Dujovne se habría deteriorado sobremanera. Nación trata de pagar menos, en un escenario de crecimiento de la producción y escasez de recursos para el 2019.

