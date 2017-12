En los últimos días, la Justicia incautó cinco vehículos del ex funcionario y se secuestró unos 80 mil dólares y 239 mil pesos que estaban guardados en una caja de seguridad del Banco Santa Cruz de Río Gallegos.

Esta tarde Kirchner se presentó en los tribunales de Comodoro Py y quedó detenido a disposición de la Justicia.

De acuerdo a los fundamentos del pedido, "el acusado ha realizado un sinnúmero de maniobras económicas y financieras elusivas tendientes a ocultar parte de su patrimonio y a frustrar la posibilidad del rastreo y recupero de activos, logrando sustraer del alcance de la justicia la suma de prácticamente 4 millones de pesos", acusaron los fiscales.

El 12 de agosto de 2016 la fiscalía había pedido medidas para preservar su patrimonio ante sospechas de corrupción y el 23 de ese mes y año Carlos Kirchner concurrió a la caja de seguridad que poseía en el Banco Francés, sucursal Reconquista, la cual vació su contenido pues cuando se allanó se encontraron "bandas elásticas".

Incluso, en septiembre se le tomó indagatoria y cuando se había fijado la inhibición general de bienes, eal día siguiente de la audiencia Carlos Kirchner realizó personalmente una extracción de su caja de ahorro en pesos del Banco Nación por 548.595,46 pesos y el de una de su caja de ahorro en dólares de dicha entidad por 120.802, dejando ambos productos con saldo cero.

Los fiscales señalaron que existe peligro de fuga pues Carlos Santiago Kirchner aportó dos domicilios donde dijo residir que son inexistentes: pues de tareas de inteligencia se descubrió que en uno de ellos sobre la avenida Néstor Kirchner n° 303 de Río Gallegos, existe un terreno baldío "con una pared en su frente pintado con la leyenda "Cristina Presidente" y un alambrado para evitar el ingreso".

"Como puede advertirse de lo expuesto, el imputado Carlos Santiago Kirchner no sólo ocultó bienes de su patrimonio, sino que también ocultó a V.S. su lugar de residencia real con el claro objetivo de que el Tribunal no conociera su verdadero domicilio", concluyeron.

