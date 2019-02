El hecho

“Tuvo tiempo de elegir lo que me robó, tenía todo planificado”, había contado Denis, la joven de 25 años que hospedó al delincuente, un conocido de una amiga que no tenía dónde dormir. En el lapso de una hora en que ella se ausentó, no sólo desapareció el mochilero invitado, sino también 10.500 pesos, instrumentos musicales y notebooks.

El hecho ocurrió entre las 18 y las 19 del miércoles, momento en el que Denis había salido de su vivienda de calle Endelman, ubicada en el barrio Belgrano de la capital neuquina. Su por entonces invitado de 25 años se había quedado solo en el lugar, luego de haberse ganado la confianza de la víctima.

“Mi mejor amiga lo conocía, es mochilero. Me dijo que no tenía dónde quedarse y le ofrecí que viniera a mi casa. Estuvo tres días”, detalló la joven.

Pero ese miércoles, para cuando Denis regresó, el escenario era otro. Su casa estaba cerrada con llave, su invitado no estaba y sus cosas tampoco. Así lo descubrió tras asomarse por la ventana y advertir que le habían robado.

De inmediato, se dirigió hasta la Comisaría Segunda a radicar la denuncia, donde la joven explicó que le pidieron que constatara el faltante fehacientemente.

Tras el robo, el joven mochilero de 25 años bloqueó a la víctima y a su amiga de las redes sociales. “Se llevó 10.500 pesos, dos notebooks, una trompeta, una guitarra, un longboard y hasta ropa”, indicó Denis, indignada, y señaló que el joven dejó prendas propias para llevarse las suyas.

“Todo lo que esta lacra se llevó son cosas que me compré con mi esfuerzo. Me siento mal”, afirmó sin poder salir de su asombro.

LEÉ MÁS

Circulaban con una moto robada e intentaron apuñalar a un policía: fueron demorados