Deuda: Nación postergó el pago de 8.400 millones de dólares para 2021

Por ahora, el Gobierno mantendría los pagos de bonos emitidos bajo ley extranjera, que son títulos por casi US$ 70.000 millones, en plena negociación con los bonistas. Para expertos en finanzas, en medio de la pandemia la Argentina pretende imponer una postergación de pagos a acreedores locales, al mismo tiempo que busca ganar tiempo para alcanzar algún acuerdo con acreedores extranjeros.

La decisión puede terminar en un "default", aunque en el Gobierno apuestan a que será "entendida" por los acreedores ante una crisis financiera que se profundizó por la crisis sanitaria. Esta decisión le daría aire a la Argentina para afrontar el pago, el 22 de abril próximo, de unos US$ 500 millones correspondientes a cupones de bonos ley extranjera.

En cambio, evitaría pagar un vencimiento del Bonar 2020 previsto para este miércoles 8 de abril, por casi US$ 120 millones. Si no hay más cambios, también se podría afrontar un vencimiento del Bonar 2024, por US$ 1.500 millones, anotado para el 15 de mayo próximo.

Fuentes del mercado consultadas por NA interpretaron la decisión como "audaz y arriesgada", pero reconocieron que es "defendible" en el marco de la pandemia, que trastoca todas las variables económicas y financieras. Entre los títulos que se decidió postergar figuran los Bonar y Discount emitidos bajo ley argentina.

"Dispónese el diferimiento de los pagos de los servicios de intereses y amortizaciones de capital de la deuda pública nacional instrumentada mediante títulos denominados en dólares estadounidenses emitidos bajo ley Argentina hasta el 31 de diciembre de 2020, o hasta la fecha anterior que el Ministerio de Economía determine, considerando el grado de avance y ejecución del proceso de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública", indica el primer artículo del decreto que trascendió.

Según surge de ese texto, no se trata de toda la deuda ya que se hacen algunas excepciones, como las letras intransferibles en dólares en poder del Banco Central y otras.

Entre los considerandos de la decisión, el Gobierno menciona que la pandemia del coronavirus "ha alterado los plazos previstos oportunamente en el 'Cronograma de acciones para la gestión del Proceso de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa'".

Señala que su dinámica e impacto "sobre la salud pública, sumado a la situación y económica y social imperante, hace imposible seguir el trámite ordinario para la sanción de las leyes".

Según fuentes del mercado, los bonos en dólares bajo ley argentina en manos de privados son unos US$ 10.000 millones, principalmente el Bonar 24 y el Bonar 20.

Les siguen los Bonar 25 y 37; y el bono del blanqueo, que tiene vencimiento en 2023.

También vencían bonos Discount con ley local, que son unos 2.600 millones de dólares adicionales.

El texto del DNU que trascendió excluye del diferimiento a:

- Las letras intransferibles al Banco Central y las suscriptas en forma directa al Fondo de Garantía de Sustantabilidad de la Anses.

- Las Letras emitidas en el Decreto N° 668/19 y las emitidas por las resoluciones 57/19 y 17/18 por la Secretaría de Finanzas.

- Los bonos programa Gas Natural emitidos por Finanzas.

- Las Letras del Tesoro en Garantía emitidas mediante la Resolución N° 147/17.

LEÉ MÁS

Bancos abrirán el Jueves Santo para el pago a jubilados

Ginés aseguró que la cuarentena será un período largo

Cuarentena: se puede salir para denunciar violencia de género