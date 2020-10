“Hace una hora se dejó el cuerpo de Olviera en la morgue del hospital local. Una vez que tengamos el informe de la autopsia se verificarán o no algunos criterios, que a esta hora son presunciones”, dijo el intendente de Villa El Chocón, Nicolás Di Fonzo, en el mediodía de este lunes a LM Neuquén.

El intendente se refirió a las presunciones basadas en algunos factores que coincidieron durante el pasado sábado, que fue cuando desaparecieron los hombres en aguas del lago.

"La situación meteorológica es un factor determinante, por el viento que se levantó pasadas las 17. Otro factor es el frío del agua. El sol calienta hasta cierto punto, pero pasadas las 18 el agua está fría. Además, el estado de los cuerpos, uno apareció tras permanecer 12 horas en el agua y el otro, más de 24 horas", observó el Jefe comunal.

Lo que le llamó la atención es que no hayan dado aviso a Prefectura Naval, medida que se tiene que hacer cada vez que se quiere navegar. “La gente a veces no avisa y debería hacerlo. Estamos sorprendidos por la situación, porque era una persona con conocimientos y que no estaría ajeno al clima que se había anunciado”, sostuvo el intendente.

Di Fonzo no sale de su asombro: “Nos sorprende muchísimo. Era muy querido, era el que llevaba nuestros hijos de excursión”.

El Chocón-muertes-profesor-prefectura-lago-búsqueda.jpeg El Chocón: los dos amigos salieron a navegar y sufrieron un accidente en el lago.

Según las primeras estimaciones, se presume que cruzaron cerca del mediodía del sábado en una canoa canadiense a una isla por el puesto conocido como La Porfía. En ese momento el lago estaba planchado, pero a las 17 comenzó a sentirse el viento, con ráfagas de más de 70 km/h, que se estima que los habrían sorprendido.

Los primeros indicios indican que los dos amigos habrían sufrido el vuelco de la canoa, ya que las marejadas a esa hora oscilaban entre los 2,5 y 3 metros. Esa es una zona con señal de telefonía celular, por lo que al no recibir respuesta, sus familiares dieron aviso a las autoridades.

Prefectura, Policía, Defensa Civil y Bomberos realizaron un amplio despliegue para dar con los hombres ambos oriundos de Plottier, pero uno arraigado desde hace varios años en El Chocón. Los vecinos, alumnos e incluso un grupo de veteranos de fútbol lo estuvieron buscando por la noche en toda la costa y sólo habían encontrado algunas pertenencias de los desaparecidos.

De acuerdo a la información que se maneja en la Villa, Prefectura no recibió consulta alguna sobre el tiempo o la intención de navegar de ninguno de ellos. Este domingo por la tarde apareció sin vida Ibañez y este lunes, lo hizo Olivera en una escollera. Ambos cerca de la pista del aeródromo, que está a unos 60 metros de la costa.

El intendente decretó tres días de duelo y los festejos, vía Zoom que pensaban llevar a cabo por el aniversario de El Chocón, pasará para el próximo 7 de noviembre.