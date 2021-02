Día de San Valentín y una historia de la vida real

Los Estados unidos es uno de esos países donde su historia más antigua condenaba a las personas que tenían un color oscuro en la piel. Según los norteamericanos, durante muchos siglos “los Negros” no servían para ser otra cosa que no fuera esclavos de los blancos . Cualquier cosa que fuera considerada una desobediencia o falta de respeto hacia los esclavistas, se castigaba con fuertes azotamientos o incluso con la muerte. Es imposible imaginar un matrimonio entre un blanco y un afroamericano.

Mildred Jeter (afroamericana) y Richard Loving se conocieron jugando juntos desde que eran unos niños. Con el pasar del tiempo se hicieron cada vez más unidos e íntimos hasta que llegar al punto de sentir un sentimiento amoroso entre ambos. Mildred Jeter y Richard Loving empezaron una relación que ante la sociedad no era bien vista, sin embargo, cada Día de San Valentín lo pasaban juntos sin que nada les importara. Así fue pasando el tiempo, hasta que ambos deciden que quieren pasar el resto de sus días juntos y llevar su amor a otro nivel.

Mildred Jeter y Richard Loving deciden irse de Virginia, lugar donde nacieron y se criaron, con destino a Washington para poder casarse. Luego regresaron a su tierra natal pero convertidos en la familia Loving. Para sorpresa de ambos, la hermosa historia del Día de San Valentín iba a cambiar una madrugada.

LOS LOVING.jpg En honor al Día de San Valentín, compartimos esta imagen real de la familia de Richard y Mildred Loving.

Una noche a las 2:00 de la mañana, Mildred Loving nota que hay una luz apuntando hacia ellos, cuando se da cuenta es una linterna alumbrando su cara mientras que un policía a un costado de la cama le pide a la pareja que se levanten y salieran de la cama. Ambos fueron arrestados por haberse casado entre personas equivocadas.

En 1959, ambos fueron sentenciados a un año de prisión por un delito cuyo ilícito fue un amor sin fronteras. Sin embargo, un juez de Virginia cancela la orden de encarcelamiento y los condena a separarse del estado por 25 años. No podían llegar juntos ni al mismo tiempo a la tierra que los vio crecer. A Mildred Loving y Richard Loving, no les quedó de otra que declararse culpables de romper el Acta de Integridad Racial del estado de Virginia al igual que reconocer que fallaron a la “voluntad de Dios”, según el juez.

Así la familia Loving Jeter, se regresa a Washingnton pero no se quedaron con el atropello en su contra y por el contrario enviaron una carta al fiscal de la Republica y este remitió el caso a un joven, inexperto pero ambicioso abogado que su poca carrera la había orientado hacia los atropellos sociales. El letrado en leyes tomó el caso basándose en las deformidades inconstitucionales que mantenía la ley de Virginia de 1860, permitiéndole impugnar la sentencia contra los Loving.

El 12 de junio de 1967, la corte suprema dio su veredicto y aseguró con votos del jurado de 9-0, “Richard y Mildred tienen el derecho de ser marido y mujer, padre y madre en Virginia y cualquier otro sitio de los Estados Unidos”.

