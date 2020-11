Diabetes: la pandemia que se puede prevenir y no contagia

Si bien hoy los ojos del mundo están puestos en la pandemia de coronavirus, y todos los esfuerzos se centran en encontrar la vacuna y “la cura” para el temido virus que hace estragos a su paso, a la luz de las cifras que no dejan de crecer, existe otra pandemia, una más prevenible, que no contagia, para la que no hay vacuna y de la que no se habla lo suficiente: la diabetes. Fundamentalmente la diabetes tipo 2, asociada al estilo de vida moderno, con mala alimentación y vida sedentaria.