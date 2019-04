Los dos gremios de Neuquén, Río Negro y La Pampa involucrados en la paritaria se allanarán a la conciliación, informaron este jueves en la noche. Se trata del Sindicato de Petroleros, de Guillermo Pereyra, y del Sindicato de Jerárquicos, de Manuel Arévalo. Los dos líderes gremiales de la región irán el lunes a la convocatoria de Trabajo.

La repartición del gobierno de Macri consideró que “el conflicto colectivo planteado es de extrema gravedad por las características de la actividad de que se trata”. Agregó que la medida busca “promover una resolución pacífica y legal” del conflicto.

La conciliación obligatoria dictada rige desde las 0 de este jueves por un lapso de 15 días. En ese tiempo, insta a los trabajadores a no realizar medidas de fuerza y a las empresas a no tomar represalias contra sus dependientes en conflicto.

Las petroleras y las empresas de servicios están representadas en la paritaria por la Cámara de Explotación y Producción de Hidrocarburos y la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales.

El origen dela confrontación

El conflicto se generó en la negociación salarial en el ámbito de la paritaria. Los sindicatos rechazaron los argumentos de las empresas para negarse a compensar la pérdida del poder adquisitivo del salario como consecuencia del acuerdo que rigió entre el 1º de abril de 2018 y el 31 de marzo.

“Nos está debiendo el 14,8 por ciento, eso está firmado y homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación”, sostuvo el sindicalista. El porcentaje surge de la diferencia entre los aumentos acordados en distintas instancias, que sumaron 40 por ciento, y la inflación, que fue del 54,8 por ciento en el periodo en cuestión.

“Nos encontramos con una sorpresa: dijeron que hay empresas que no están en condiciones de cumplir con lo que firmaron y pidieron que nos quedáramos solo con el 40 por ciento. Es una barbaridad, una actitud provocativa, no sé con qué fin lo hace el sector empresario porque no puede decir que está mal”, agregó.

petroleros-añelo-3.jpg

Pereyra planteó sospechas sobre segundas intenciones de las petroleras. Dejó flotando la duda sobre el despliegue de una estrategia por parte de las compañías para usar a los trabajadores en un tire y afloje con el gobierno de Macri.

“Las empresas están muy bien con el precio del petróleo y el gas, y la producción que hay. Evidentemente acá hay otras cosas: seguramente nos quieren utilizar a nosotros para producir algún conflicto del que ellos puedan sacar algún tipo de ventajas con el gobierno nacional”, enfatizó el sindicalista.

“Nosotros no queremos ni hablar de este tema, son sus problemas. Nosotros estamos pidiendo que se cumpla con el convenio colectivo de trabajo, que se cumpla con lo que está firmado”, se despegó a renglón seguido.

El gobernador Omar Gutiérrez se manifestó abiertamente a favor de la posición de los trabajadores en la confrontación con las petroleras.

“Hay un 14% de diferencia que pagar. Esto estaba acordado y homologado, después se debe discutir la nueva paritaria. Debemos evitar estas fricciones para solucionar los problemas del país”, declaró el mandatario provincial.

EP09-F1-mesa-vaca-muerta.jpg

El impacto político

Pereyra adelantó que planteará los detalles del conflicto en la reunión de la Mesa de Vaca Muerta, que está convocada para hoy en la Quinta de Olivos. La agencia Télam informó ayer que se espera la participación del presidente Mauricio Macri en el cónclave.