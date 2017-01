Cipolletti

Una mujer de Neuquén denunció públicamente que fue agredida mientras intentaba realizar una exposición policial en la Comisaría 24 del barrio Don Bosco, en Cipolletti. Dijo que la esposaron y la golpearon. Desde la unidad policial negaron la agresión y alegaron que la mujer exigía un procedimiento ilegal.

Todo comenzó el viernes, cuando la denunciante llegó hasta una vivienda del barrio Luis Piedrabuena para retirar a su hija de 13 años que estaba de visita en la casa de la abuela. Ante la negativa de la abuela de entregar a la menor, ella fue a la Comisaría 24 para realizar la denuncia y pedir que la adolescente sea entregada por la fuerza, pero desde la unidad se negaron y le exigían una exposición policial para que intervenga el juzgado.

“Llegué hasta la comisaría acompañada por mi prima. Desde un primer momento el oficial de servicio gritaba, tiraba el teléfono y no quería tomarme la denuncia”, explicó Belén Sandoval a LM Cipolletti. Tras lograr que una agente le tomara declaración testimonial, y cuando estaban solas en la oficina, ingresó nuevamente el oficial de servicio a increparla. “Vos, dejate de romper las pelotas, ya me tenés re podrido”, gritó el hombre, y luego le arrojó el teléfono celular. “Me amenazó con que si no me iba, me metía al calabozo”, expresó. Cuando se estaban retirando de la unidad policial, llegaron cinco agentes femeninas y la redujeron desde atrás. Con forcejeos, patadas e insultos de por medio, la esposaron y la metieron de nuevo a la oficina.

“Me hicieron caer contra un banquito, me pegaron patadas en el piso y me tiraron el pelo. Una de las oficiales hasta llegó a sacar una navaja del bolsillo. Después, apenas salí fui hasta el hospital, donde constataron las lesiones”.

Otra versión

Hubo una discusión, pero no agresión

El jefe de la Unidad 24, Julio Gutiérrez, negó el relato de la mujer y dijo que sí existió una discusión importante pero que nunca se llegó a la agresión física, ni siquiera se necesitó reducirla con esposas. “La mujer llegó a exigir de forma exaltada que debíamos realizar un operativo ilegal”.