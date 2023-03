La primera en declarar en el juicio fue Silvana Etchevere, viuda de Julio y una de las querellantes, quien aseguró que el imputado "les tiró a matar, y antes de los disparos intentó acuchillarlo a mi marido, le tiraba cuchillazos al abdomen". La mujer contó que su cuñado le dijo que no se acercara. "Me dice que no vaya, que me iba a matar, pero sentí la necesidad de salvar a la nena de 8 años que estaba durmiendo en el auto; y logré sacarla para ponerla a salvo", señaló.