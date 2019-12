Dólar: un freno para la sangría

La nueva administración nacional deberá afrontar vencimientos de deuda por casi 224 mil millones de dólares. “Los vencimientos de la deuda alcanzan los u$s 200 mil millones entre 2020 y 2023. Durante los primeros dos años, se observan vencimientos en moneda extranjera por u$s 30 mil millones por año y en los últimos dos, por más de u$s 40 mil millones”, calculó el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda. Las reservas de libre disponibilidad del oscilan entre 6500 y 12.500 millones, según la fuente.