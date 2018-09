Dolina dejó una noche especial en la Feria del Libro

Dolina confesó que fue toda una alegría salir de Buenos Aires y realizar presentaciones en vivo en el interior del país. “Es un halago inmerecido”, expresó minutos antes de su presentación del sábado.

El escritor valoró que frente al auge de las redes sociales, “la Feria del Libro está perfectamente inscripta en el posmodernismo y es a la vez absolutamente contemporánea. Incluso creo que las nuevas tecnologías las ayudan a difundirlas, las ayudan a convertirlas en un fenómeno no libresco sino mediático”.

El sábado por la noche hubo una interminable fila de varias cuadras para ver y escuchar a Dolina en el auditorio del MNBA y la novedad de que grabara junto con Patricio Barton, Gillespi y el Trío Sin Nombre su clásico y siempre actual programa La venganza será terrible, que será emitido hoy por la AM750.

“Las presentaciones fuera de Buenos Aires son las pequeñas cuotas de alegría que tenemos nosotros: a mí me gusta tanto hacer esto, me gusta tanto que casi me da vergüenza decirlo y hasta me cuesta considerarlo un trabajo de tanto que me gusta”, concluyó.

Los horarios y la agenda de hoy

9:00/Auditorio Belmonte

Patricia Kolesnicov habla sobre su novela Me enamoré de una vegetariana (Editorial Norma). Destinado a las visitas guiadas, estudiantes de secundarios.

10:30/Auditorio Belmonte

El booktuber Agustín Söhn y la blogger Julieta Ninno brindan una charla abierta sobre mitos, prejuicios y mentiras con respecto a la literatura juvenil. Visitas a estudiantes secundarios.

15:30/Auditorio María Ramos

Espectáculo de títeres El circo otra vez, a cargo del elenco estable de la Escuela de Títeres de la provincia de Neuquén para los jardines con visitas guiadas.

19:30/Auditorio MNBA

Marina Borensztein, actriz y motivadora de vida saludable, presenta sus libros Paz, amor y jugo verde y Así me cuido yo. Presentaciones en vivo de la Escuela de Cocineros Patagónicos.

