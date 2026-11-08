¿Dónde están los dueños?: caballos "gorditos" se comen hasta el pasto de los loteos baldíos

En Centenario, una tropilla irrumpió en el pueblo y la Policía tiene que dar con los dueños. El peligro de la cercanía con la Ruta 7.

En Centenario , durante esta semana, los vecinos se encontraron con un tránsito poco habitual. No eran autos ni motos los que avanzaban por el medio de la calle, sino tres caballos que caminaban tranquilos, sin apuro y con la cabeza baja cada vez que encontraban un manchón verde.

Primero se los vio en e l Loteo Cabezas, ese lugar cerca de la Ruta 7 donde los terrenos vacíos ofrecen pasto de sobra en esta época del año. Es la nueva urbanización de Centenario, pero que tiene varios lotes baldíos aún sin construir. Después, como quien sale a recorrer el barrio, siguieron camino hacia el Casco Viejo y terminaron paseando por la calle Belgrano y Río Neuquén , entre autos estacionados y la sombra de los árboles.

Las imágenes circularon rápido en las redes sociales, donde un vecino las publicó con sorpresa. Los comentarios no tardaron en llegar y uno de ellos le puso humor al asunto: al menos, escribió un usuario, no andaban haciendo picadas, en referencia a la pelea que tienen los vecinos con las motos, con escape libre en estas noches.

Los caballos en los loteos están muy cerca de la Ruta 7 y es un verdadero peligro.

A diferencia de otros casos que preocupan en la región, estos animales no parecen abandonados. Quienes los vieron de cerca coinciden en que se los nota sanos, con buen estado de carnes y el pelaje cuidado. Nada que ver con la imagen del caballo flaco y a la deriva.

Caballos: no son los de Vista Alegre

Según pudo saber LM Neuquén, los caballos se habrían escapado de una chacra ubicada en las inmediaciones de la calle 5. Vecinos de la zona señalaron que la Policía habría logrado ubicar a los dueños.

La aclaración vale, porque el tema de los caballos sueltos ya tiene antecedentes cercanos. Hace algunas semanas, LM Neuquén publicó la situación que viven los productores de Vista Alegre con una tropilla de casi veinte caballos que se mete en las chacras y provoca daños. En ese caso, según los productores, los animales parecen tener dueño pero nadie se hace cargo.

Lo de Centenario es otra historia. Aquí se trataría de una escapada puntual, de esas que ocurren cuando un alambrado cede o una tranquera queda mal cerrada, y que terminó convertida en un paseo gastronómico por la ciudad.

Un menú servido en cada baldío

El recorrido de los caballos tiene una explicación sencilla. Con la llegada de la primavera, los terrenos vacíos del casco viejo y de los loteos se cubrieron de pastizales altos, y para un animal suelto eso es una invitación difícil de rechazar. Cada baldío funcionó como una parada en el camino, con el menú ya servido.

La escena, entre simpática y llamativa, deja también una postal de la ciudad: lotes sin desmalezar donde el pasto crece a la altura de las rodillas, a pocas cuadras del centro. Esta vez, al menos por un rato, alguien se encargó de cortarlo.