Los vecinos dicen que "están hartos". Hace meses ingresan a las chacras de Vista Alegre y destrozan las plantaciones. También ya hubo accidentes.

Una tropilla de 20 caballos "sin dueño" está haciendo un desastre en la región.

Los caballos llegan por un camino vecinal, cruzan sin apuro y se meten entre las filas de manzanos y perales. Son entre 11 y 20 caballos. Nadie los arrea a la vista de todos y nadie reconoce ser su dueño. Los productores de la zona de chacras de Vista Alegre ya los conocen de memoria porque los ven en las calles, en los caminos rurales, en las plazas y, sobre todo, dentro de sus plantaciones. Los animales están gordos, y en las chacras saben bien de dónde sale lo que comen.

"Es insólito por donde se lo mire", resume Vivian Dalla Villa , una vecina que tiene su chacra familiar en la calle 11. Su familia trabaja la chacra donde vivieron sus abuelos y su padre, y viaja hasta allí todos los días.

"Hace más de dos meses que estamos en esta situación y todo sigue igual. Es tierra de nadie directamente", dijo a LM Neuquén .

La situación ya tiene dos denuncias policiales, un reclamo formal de la Cámara de Productores ante la Municipalidad y una sensación compartida entre los vecinos, y es que esas denuncias y notas quedan en la nada.

"Los caballos están como si fuera su casa"

Dalla Villa cuenta que el día que menos animales contó, había 12 adentro de su chacra. "No es fácil sacar veinte caballos de la chacra. Y tampoco estoy las veinticuatro horas", explicó.

Según relató, a veces los vecinos tienen que espantarlos con piedras y palos antes de irse a trabajar, porque los animales no se van solos. "El día que me recansé, se me habían metido dentro del cerco y me comieron una planta que era de mi nona, que era su planta favorita. Ahí decís, no hay respeto por nada", contó.

Lo mismo, asegura, les ocurre al resto de los vecinos de Vista Alegre, que ya conocen hace meses la situación. Dalla Villa forma parte de dos grupos de mensajería de los vecinos de esas calles y dice que no pasa un día sin un nuevo aviso. alguien que tiene los caballos adentro y no puede sacarlos, o alguien a quien los animales se le fueron encima del auto.

Entre los perjudicados menciona a un productor hortícola de la zona. "¿Vos sabés lo que es cuando se te meten quince, dieciocho caballos en la verdura?", dijo.

"Alguien los cuida de lejos"

Para la vecina, la tropilla no está abandonada. "Están alimentados, gordos. Son caballos grandes, no son matungos", describió. Su padre, dijo, ya vio dos veces a un jinete cerca de los animales. En una de esas ocasiones intentó alcanzarlo y los caballos salieron disparados y le dañaron la camioneta.

"Es obvio que alguien los cuida de lejos", sostuvo. Dalla Villa sospecha que quienes trasladan la tropilla "de chacra en chacra" son los mismos que rompen los cercos. Su propio portón, contó, terminó de romperse por el empuje de dos caballos. Cuando reclamó, la respuesta que recibió fue que el problema era que no tenía portón.

Unas 200 plantas dañadas

El pasado 29 de julio, el ingeniero agrónomo Andrés Ramos se presentó en la Comisaría 49 de Vista Alegre. Es el responsable técnico de la Chacra Moño Azul N° 25, en el sector Rincón Redondo. Dejó constancia de que, durante un recorrido por distintos sectores del establecimiento, constataron daños en aproximadamente 200 plantas de manzanos y perales.

Según la denuncia, los daños los provocan animales sueltos pertenecientes a vecinos: no solo caballos, también vacas, chivas y ovejas. Ingresan por un camino vecinal que atraviesa la chacra y que es, además, el único acceso al lugar.

"En diferentes oportunidades se observaron alrededor de 20 caballos sueltos dentro de la propiedad, provocando importantes daños en las plantaciones", declaró.

La denuncia identifica a tres vecinos como propietarios de parte de los animales. Según el acta, algunos de ellos serían empleados de la propia empresa. Ramos pidió que se los notificara para que retiraran los animales y evitaran que volvieran a ingresar.

El pasado 6 de octubre volvió a la misma comisaría para ampliar la denuncia. Habían vuelto a constatar daños en las plantas, y él apuntó a los mismos vecinos de Rincón Redondo mencionados en julio. Su declaración terminó con un pedido breve: "Quiero una solución a estos daños ocasionados".

El juego de la pelota

La experiencia de Dalla Villa con las instituciones se resume en una enumeración: "Ir a la municipalidad no sirve, llamar a la policía no sirve, presentar nota no sirve, hablar con gente no sirve. Ya no sabemos cuál es la solución. ¿Qué nos están diciendo que hagamos?".

Según relató, cuando los vecinos acuden a la Policía, les preguntan si saben de quién son los animales y les sugieren averiguarlo ellos mismos, revisando las señales. "Y si no tienen señal, no son de nadie", ironizó.

En la Municipalidad, en cambio, le dijeron que no tienen dónde alojarlos. "La Municipalidad dice que la Policía, la Policía dice que la Municipalidad", describió.

Reclamo a la Municipalidad

Ese mismo 6 de octubre ingresó por mesa de entradas de la Municipalidad una nota de la Cámara de Productores Agremiados de Centenario y Vista Alegre (PACVA). Está dirigida al intendente José Asaad y firmada por su presidente, el ingeniero agrónomo Federico Rozza.

La cámara pidió "una intervención inmediata y efectiva" ante la presencia reiterada de caballos sueltos en calles, caminos y sectores productivos. Advirtió que un animal atravesado en una calle, sobre todo de noche o con poca visibilidad, puede causar "un accidente de consecuencias gravísimas".

También detalló que los caballos pisan y destruyen cultivos y dañan alambrados, instalaciones y sistemas de riego. Según la nota, esos perjuicios terminan siendo afrontados "exclusivamente" por cada productor.

PACVA respondió además al argumento que, según los vecinos, escuchan una y otra vez: "La falta de identificación del propietario no elimina el problema ni disminuye el riesgo". La cámara pidió que los animales sean retirados de la vía pública y puestos a resguardo hasta que se determine su titularidad.

La nota dejó constancia de que el Municipio quedó notificado y advirtió que, ante futuros hechos, "deberán determinarse las responsabilidades que correspondan". "No resulta razonable esperar a que ocurra un accidente grave, una lesión o una pérdida productiva de magnitud para actuar sobre una problemática que ya es conocida", señaló.

La cámara pidió una respuesta formal y que se informen las medidas que adoptará la comuna.