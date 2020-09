Dos diputados atenderán en hospitales en medio de la pandemia

Los diputados provinciales Javier Rivero y Maximiliano Caparroz , del bloque del MPN, están a disposición del sistema de Salud de la provincia, en uno de los momentos más difíciles de la pandemia de coronavirus . Ambos son médicos y, aunque no hay una fecha definida, en cualquier momento volverían a prestar servicio en los hospitales.

"Más allá de le ley que nos obliga, está la voluntariedad para asistir y poder cumplir también los dos roles. Tampoco se puede dejar la banca porque es un mandato del pueblo que hay que cuidar y no me pueden reemplazar, salvo renuncia", precisó el diputado, quien también integra el Comité de Emergencia de la Provincia.

caparroz mpn.jpg

Caparroz fue director del hospital de Cutral Co y Plaza Huincul y jefe de la zona sanitaria V, aunque en estas circunstancias podría ir a cualquier hospital de la provincia donde se lo requiera, según las necesidades. "Puede ser a cualquier lado. Muchos decían que volvía a Cutral Co, pero si hace falta en el Heller, Castro Rendón o Piedra del Águila, no habría problemas en cubrir", aclaró.

Si bien todavía no tienen una fecha confirmada para volver a los hospitales, el legislador dijo que es inminente. "Yo he hablado con directores de hospitales y estamos esperando la citación, porque en cualquier momento podría ocurrir. Los casos se están incrementando y la atención se va a resentir porque se van a enfermar profesionales, así que estamos atentos y a disposición para cuando se necesite para cumplir con ese rol", explicó.

A través de la Ley de Emergencia Sanitaria, el gobernador Omar Gutiérrez determinó la posibilidad de convocar a médicos que estén matriculados para poder ejercer su función.

Este jueves, la ministra de Salud de la provincia, Andrea Peve, explicó que 23 médicos y otros profesionales de la salud ya jubilados se sumaron a la lucha contra la pandemia por coronavirus en distintos puntos de la provincia. Según se explicó, realizan un trabajo territorial pero de forma virtual, para complementar la labor que hacen los agentes sanitarios en los centros Covid.

ministra salud andrea peve.jpg Agustín Martínez

Si bien el gobierno incorporó un total de 401 nuevos trabajadores al sistema y dispuso de 567 agentes eventuales que podrían prestar su servicio, la alta demanda de atención de la población los llevó a pensar nuevas estrategias para combatir el avance de la pandemia. A la participación de los médicos jubilados se sumará, además, la puesta a disposición de los trabajadores de la administración pública que tienen alguna capacitación en salud.

Así, se realizó un análisis de la base de datos de los empleados de los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y se determinó que hay al menos mil personas que tienen algún tipo de capacitación sanitaria y que podrían cambiar sus tareas habituales por las que se requieran en los centros Covid, tal es el caso de Caparroz y Rivero.