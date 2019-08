Según el relato de la víctima, el hecho ocurrió el jueves alrededor de las 17:20 horas cuando dos sujetos la abordaron a la altura de calle Mosconi y la trasladaron por la fuerza a una chacra. En ese lugar y ayudándose de elementos de sujeción la ataron a un árbol, impidiendo alejarse del lugar. La mujer habría permanecido alrededor de dos horas privada de su libertad, hasta que logró liberarse y solicitar auxilio a vecinos del lugar.

Hasta el momento no se ha podido determinar si los raptores intentaron llevar a la mujer para cometer otro delito, toda vez que no sufrió el robo de sus pertenencias ni ningún tipo de delito contra la integridad sexual. Asimismo, sus familiares no informaron respecto de alguna solicitud de rescate por su libertad ni ninguna otra circunstancia similar.

El jueves el fiscal Martín Pezzetta, a cargo de la investigación, se apersonó al hospital local a los fines de entrevistar a la joven y puso a disposición de la misma la intervención de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito (OFAVI).

También solicitó a la Brigada de Investigaciones y a la Comisaría Cuarta que se avoque a la búsqueda de cualquier tipo de dato que permitiera avanzar en la identificación de los posibles captores y de las circunstancias en las cuales se suscitó el mismo. En el lugar de los hechos trabajó también el Gabinete de Criminalística local.

Por tratarse de un hecho ocurrido en la vía pública, se solicita a cualquier persona que pudiera aportar datos sobre lo ocurrido, por mínimo que sea, puede comunicarse al telefónico del Ministerio Público Fiscal 0299 154167314.