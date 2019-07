Dos nenes graves por un camión descontrolado

En la parte de atrás de la camioneta iban dos nenes, de 5 y 8 años, que resultaron heridos de gravedad y fueron trasladados al Hospital Vilela de Rosario. Según trascendió, las tres personas que iban a bordo del camión resultaron ilesas. Un empleado del peaje logró salir a tiempo de la cabina y se salvó del impacto. “Al ser de Paraguay, el chofer no conocía la ruta, y aparentemente, según manifestó el conductor, se encontró de repente con la cabina de peaje y no llegó a frenar”, señaló Luis Peresutti, Gerente Vial de Santa Fe.

“A mi me cuesta creer que semejante estructura de un peaje no llame la atención y hay carteles que se van repitiendo en el camino. El conductor dice que no lo vio”, agregó. Peresutti, además, indicó que el camión transportaba bananas y que a bordo iban tres hombres que resultaron ilesos.

LEÉ MÁS

Tres integrantes de una familia murieron en un accidente en la Ruta 40

Murió el taxista golpeado tras una discusión de tránsito