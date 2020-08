Dos supermercados cierran sus puertas tras cuatro positivos

"Estos casos se deben a que la gente está juntándose en sus casas y porque se están relajando las medidas de prevención", señaló Ramón Fernández, secretario gremial del CEC, quien hizo un llamado a la toma de conciencia a la sociedad para continuar con las medidas de seguridad ante la pandemia de coronavirus.

YAGUAR

Según precisó el referente de empleados de comercio en contacto con LU5, la semana pasada, se detectó un caso positivo en Coto por lo que se aisló a nueve trabajadores. De esos nueve, este lunes a última hora de la tarde se confirmaron tres positivos y los otros 6 están a la espera de conocer el resultado. Tras confirmarse estos nuevos casos, fueron aisladas otras 9 personas que trabajan en el lugar, incluido personal jerárquico.

Fernández indicó que, a pesar de que la semana pasada se detectó un positivo en el hipermercado ubicado sobre calle Leloir, no se procedió a la desinfección del lugar ya que la persona "hacía cuatro o cinco días que no iba a trabajar". Si bien el hipermercado estará cerrado, no ocurrirá lo mismo con las instalaciones del Shopping Alto Comahue, que se mantendrá abierto.

"Ahora se va a hacer la otra parte del protocolo que es ver en el listado quién seguiría como contactos estrechos, así que seguramente pueda incrementarse la cantidad de personas que deban aislarse", señaló el gremialista.

"No dejan de relajarse como el resto de la población, y esto pasa exclusivamente por las juntadas. Tienen que tomar conciencia que esto es solamente cuidado hasta que salga la vacuna", cerró Fernández.