Drama en San Martín de los Andes por el cambio de recorrido de un colectivo

“Es mucha la distancia que cubre y la distancia y que dejaron de pie con este nuevo recorrido. Si querés un transporte tenés que ir hasta la ruta. Donde yo vivo son 15 cuadras de mi casa. Cuando tengo que ir por fuerza mayor por tema de salud, no se puede. Yo no puedo pagar el taxi para ir al médico, son 2600 pesos de ida solamente y no me da la jubilación", dijo a LM Neuquén Ana María Verón, una vecina enfermera de 71 años y jubilada, que vive en el barrio San Fernando, dentro de Villa Vega San Martín.