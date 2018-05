¡No me callo más. Las vas a pagar!, escribió la mujer en su cuenta de Facebook acompañado de tres videos en los que mostró las graves heridas en su rostro, que la Justicia calificó como heridas leves.

La mujer denunció al agresor, que es un conocido empresario de la noche, y además explicó la situación.

"Eran las 7 de la mañana, yo dormía con mi nene, y él llegó borracho. Le pedí que se vaya, y me cacheteó. Me decía que yo era su puta y que todo era mi culpa. Me pegó a mí y a mi nene", explicó.

Además criticó a la Justicia por no darle importancia a sus heridas, y a la gente que cuestionó los hechos y la puso a ella como victimaria.

"No falle como mujer ni como madre. Los machos pretenden que cuando lleguen borrachos les preparemos el café hasta que se calmen. No me calló más", expresó.

