Drogaban y robaban a los internados en un asilo

Esta tremenda historia comenzó con una alerta de la Interpol, procedente de la policía alemana de Frankfurt, que había recibido la denuncia de una alemana residente en Tenerife. Sospechaba de una pareja de cuidadores (Estrella y Markus) que trabajaban en una residencia de ancianos en la ciudad de Tenerife y habían trasladado a Cádiz a una anciana amiga de ella de Alemania. Desde ese momento comenzaron las investigaciones que llevaron a encontrar a esa anciana, María Babes. Y esto fue en el asilo de mayores Novo Sancti Petri de Chiclana, adonde llegó tras pasar por varios hospitales debido a una situación grave de salud, que según los informes médicos estaba a punto de acabar con su vida. Pero cuando fueron a rescatar a María de esa residencia, ya estaba muerta. La Guardia Civil tiene la sospecha de que, incluso, pudo ser asesinada aunque, al no haber autopsia, no hay registro al respecto y ahora no hay nada para hacer: Estrella y Markus cremaron el cuerpo.