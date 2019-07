Drogan a ballenas de acuario para dar espectáculo

El tema se reactivó cuando la empresa turística Virgin Holidays anunció que ya no incluiría paquetes que incluyan ballenas o delfines cautivos entre las atracciones, dando por terminadas de este modo las asociaciones que tenía con SeaWorld y con la similar Discovery Cove. La noticia fue muy bien vista por los ecologistas, que sostienen que las piletas en las que se encuentran las ballenas no están en condiciones. Incluso, ex entrenadores no sólo confirmaron el tema sino que agregaron que se trata sólo de la punta del iceberg: según denuncian, las ballenas en los parques temáticos populares fueron drogadas y privadas de alimentos de forma rutinaria, e incluso se autolesionaron como resultado del trauma psicológico que sufrieron.