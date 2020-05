Ducati confirmó a Jack Miller para la temporada 2021

"Antes de nada quiero dar las gracias de corazón a Paolo Campinoti, Francesco Guidotti y todo el Pramac Racing Team por el gran apoyo que me han dado durante los dos años y medio que de momento hemos pasado juntos. Para mí es un honor poder continuar mi carrera en MotoGP con la marca de Borgo Panigale y me gustaría también agradecer a todo el management de Ducati, Claudio, Gigi, Paolo y Davide la confianza y el hecho de haberme dado esta increíble oportunidad. No veo el momento de empezar a correr este año. Estoy listo para asumir con todo el compromiso del mundo la responsabilidad de ser un piloto Ducati oficial en 2021", comentó el oriundo de Townsville.

jack miller cara.jpg Jack Miller será el segundo australiano en subirse a un Ducati oficial, ya que el anterior había sido Casey Stoner.

Por su parte, el Administrador Delegado de la casa de Borgo Panigale, Claudio Domenicali, expresó lo siguiente: "Desde su llegada al Pramac Racing Team, Jack ha crecido constantemente, demostrando ser uno de los pilotos más rápidos y talentosos del Campeonato, así que estamos muy contentos de que haya aceptado pilotar la Desmosedici GP oficial del Ducati Team el próximo año. Estamos convencidos de que Jack lo tiene todo para poder luchar con continuidad por posiciones importantes, en cada carrera, a partir de esta temporada con la Desmosedici GP20 del Pramac Racing Team y de dar un gran paso adelante el próximo año gracias al total apoyo del Ducati Team".

Miller será el segundo australiano que se use los colores de la fábrica de Bologna, ya que el primero fue Casey Stoner, quien en 2007 le dio a la marca el, hasta ahora, único cetro dentro del Moto GP.

Por otro lado, el oceánico todavía no sabe con quién compartirá equipo en 2021 porque aún no hay definiciones sobre el futuro de Danilo Petrucci, que tuvo una temporada irregular. Además, Ducati está en negociaciones con Andrea Dovizioso, quien habría sido tentado por KTM y con el cual los italianos todavía están en el tire y afloje por la reducción de salario de este año debido a la complicaciones que generó la pandemia del coronavirus.