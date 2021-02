Dueño de Patagonia Splash: "El guardavidas le pegó a mi hija y a mi nieto"

El hombre confió que esta discusión ocurrió en su oficina, luego de que el guardavidas le pidiera hablar sobre su sueldo. "Él sacó unos minutos antes de las 8 a la gente antes de la pileta y me dijo que teníamos que hablar en una actitud bastante agresiva, por lo que le respondí que en público no, que fuera a la oficina", indicó Santoianni y agregó que cuando le dijo que primero debía corroborarlo con el contador, el joven se puso agresivo. "Me empujó en la oficina. Estábamos los dos solos. Yo también le pegué un empujón, pero poco, estoy saliendo de un coronavirus que me dejó mal sin fuerzas", confió el propietario y agregó: "Yo voy a cumplir 70 años ahora, mira que voy a andar peleando con un pibe de 22 años. Apenas camino si casi me mata el coronavirus" .

Ante esa reacción y una discusión que "era un griterío", el hombre le dijo al guardavidas que iba a pagarle, pero que no trabajaba más en el lugar. "Por 3 mil pesos no íbamos a andar discutiendo. Afuera estaban mi hija y mi esposa que escuchaban todo, en eso abro la puerta, entró mi hija y ahí nomás le propinó un palmetazo a ella. Ella quiso increparlo porque le había pegado y este muchacho estaba súper alterado", indicó Santoainni, quien cerró la puerta pero continuó viendo la pelea en el exterior de la oficina con el guardavidas y su hija y otros familiares.

"Lo ví discutiendo, el chico seguía insistiendo y en eso le pegó una trompada a mi nieto porque éste fue a reclamarle que le había pegado a su madre. Cuando le pegó a mi nieto, ahí fue que lo agarraron y se trenzó con mi hijo también", contó el propietario del complejo. "Incluso si ves el video, te das cuenta cómo él avanza todo el tiempo. MI hija esta atrás del de mantenimiento y el quiere llegar a ella. Nadie le levantó una mano, ni mi nieto que estaba con los brazos para atrás, pero ahí le manda una piña".

Fue por esa situación que desde el complejo llamaron a la Policía para que se llevara al joven. "Los muchachos de mantenimiento los separaron y sacaron a mi hijo. No sabes las cosas que les dijo a estos chicos. Siguió insultando todo el tiempo al lado de la gente que salía del predio. Decía que le habíamos sacado la mochila, cuando siempre la tuvo puesta, se ve en los videos. Gritaba ojalá que se muera un chico… las cosas que gritó", resaltó Santoianni.

Pelea por la mala liquidación del sueldo

Lo denunció por pegarle a sus familiares

El hombre confió que en los 6 años que va a cumplir el complejo "nunca tuvimos un problema con ningún empleado" y que no hay seguridad porque es "un lugar familiar", donde la gente va a pasar el día y no a pelear. "La gente siguió yendo después de esto y se fue contenta", aseguró.

Pese a ello, ante la trascendencia que tomó lo sucedido, luego de que "la hermana se encargó de subir a Facebook que lo habíamos golpeado, tuvimos que también denunciar su agresión". "Fui a hacer la denuncia porque en las redes sociales me atacaron por todos lados, las taradeces que dijo la gente. Así que denuncié lo que pasó, que le pegó a mi nieto y a mi hija", resaltó Santoianni y agregó que ayer (por el martes) denunciaron su hijo, su hija y su nieto. "Mi nieto tiene cortado el labio. No Pensábamos hacer nada, pero se fue de mambo".

Por otro lado, calificó lo sucedido de "una taradez". "La verdad que por 3 mil pesos no se puede discutir de esta forma. Le dije venite el lunes, se te paga y se acaba el problema. El mismo compañero de pileta, el otro bañero, me dijo que lo notaba raro desde hace unos días", contó el hombre y agregó: "No pensábamos ni subir el video, pero mi hijo estaba con una bronca como no podía ser".

"Encima no es bañero. No tiene la reválida de la Municipalidad de Neuquén todavía. Justo dos días antes de este problema, me había dicho que necesitaba el 21 para poder ir a rendir la reválida. El se recibió en diciembre, pero le faltaba rendir eso, que según me dijo era porque se demoró por la pandemia", sostuvo Santoianni, quien aseguró que pese a ello, le dijo que no había problema y continuara, pero "ya nos había mentido".

"Yo tengo una empresa en Neuquén y no tengo ningún problema con ningún empleado. Si tengo que echar a alguno, se charla, pero no soy de pelear y llegar a este extremo", destacó el propietario del complejo.