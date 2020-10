Espectáculos LMNeuquen Luli Dura de conquistar Luli Salazar se refirió a la propuesta de casamiento que recibió y reveló que con los años se ha vuelto una mujer muy "exigente".







Luciana Salazar confirmó que recibió una propuesta matrimonial en un supermercado. “Fue muy improvisado, no fue nada preparado. Igual, no fue la primera vez que se hablaba del tema, pero ese día fue muy decidido el comentario”, reconoció la modelo. Luli contó que nadie percibió su presencia porque “estaba re camuflada”, ya que “ahora en la pandemia es fácil camuflarse, entre que te ponés el barbijo, anteojos y una capucha de algún buzo, no te reconoce nadie”.

Igualmente, aclaró que por ahora no aceptó. “Todavía no dije ni sí ni no. Es una persona que quiero mucho, pero todavía no”, reveló en diálogo con La Once Diez / Radio de la Ciudad.