Duro rechazo de los gimnasios: "No nos cabe en la cabeza"

El Gobierno provincial, sin embargo, habilitó dos días a la semana para realizar las actividades deportivas habilitadas (viernes y sábado) y hasta tres a modo recreativo, pudiendo realizarlas según corresponda la terminación del número del DNI.

Gimnasios-abiertos-(6).jpg Omar Novoa

Las restricciones sobre estas actividades, sin embargo, generaron dudas y rechazo por parte de la Cámara de Gimnasios de la Provincia de Neuquén, desde donde afirmaron que incluso algunos gimnasios abrieron sus puertas este martes. "Todavía no terminamos de entender el decreto, tenemos a los abogados trabajando en el estudio del decreto porque de acuerdo a una parte estaríamos habilitados para abrir", aseguró Abel Garrido, presidente de la entidad.

"Entendemos que el problema no está en los gimnasios, que ni siquiera la circulación es responsabilidad de los gimnasios. En Argentina no ha habido un contagio en los gimnasios. Cuando algún cliente denunció que había ido al gimnasio y después había tenido un hisopado positivo, se hizo la cadena de seguimiento y dio cero contagios", argumentó Garrido.

Gimnasio-boxeo-neuquén.jpg María Isabel Sánchez

El titular de la cámara dijo que el pasado fin de semana largo decidieron cerrar sus puertas "para oxigenar el sistema de salud" y manifestó su acompañamiento al personal médico. "De hecho, nos consideramos auxiliares del sistema de salud, por lo tanto entendemos que las medidas que tomó Neuquén son equivocadas. La situación desborda pero no creemos que sea esta la solución. El problema no está en las actividades comerciales y en las actividades físicas menos aún. El problema está en cómo ejercemos los controles para las reuniones sociales", agregó, y precisó que "la actividad física regulada y controlada es necesaria y fundamental para el ser humano, más aún en esta atapa".

Garrido, además, dijo que algunos dueños de gimnasios ya abrieron sus puertas debido a que no pueden soportar el perjuicio económico. "No lo entendemos, no nos cabe en la cabeza. Solamente Córdoba y Neuquén han tomado decisiones tan drásticas. Estas medidas así nos llevan a que los comerciante y los empresarios no tengan otra alternativa que abrir, aún afrontando la posibilidad de clausura o de multas, porque no tienen ya como sostenerse. Algunos colegas ya han abierto", afirmó.

"La realidad es que somos respetuosos de todas las normas, pero no podemos garantizar que todos los colegas vayan a cerrar", cerró.