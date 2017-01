Echaron de la playa a tres mujeres por hacer topless

Necochea. Se vivieron momentos de tensión en una playa pública de Necochea, cuando tres mujeres decidieron quitarse la parte de arriba de sus bikinis para obtener un bronceado libre de marcas. Al parecer alguien se sintió incómodo con la situación y se comunicó con la Policía, que acudió rápidamente al lugar. El operativo, sin embargo, fue lo más insólito: casi 20 policías y seis patrulleros se hicieron presentes y amenazaron con llevarse presas a las mujeres, mientras un turista exigía a gritos que las esposaran.

Las mujeres, indignadas con el pedido y el despliegue policial, comenzaron una fuerte discusión con los uniformados, quienes aseguraban que la sociedad no estaba “tan avanzada” como para ese tipo de exposiciones y que hacerlas significaba una contravención. “Si hay una chica en colaless no le van a ir a decir ‘pónganse un pantalón porque está exhibiendo el trasero’”, alegó una de las mujeres. “Por ahí la sociedad no está avanzada”, contestó un policía. “Yo voy a venir todos los días en tetas, como vine toda mi vida”, retrucó otra. “Es obvio que nos van a llamar para que vengamos acá a sacarlas”, insistió el agente.

El ida y vuelta, con decenas de testigos que se habían juntado por el revuelo, siguió. Parte de esa discusión fue filmada y subida a las redes sociales: “No es criminal andar en tetas. ¿A quién mata?, ¿a quién roba? No me digan que es cultural, definime cultura”, sentenció una muchacha. “No pueden responder a cualquier reclamo de la gente”, remató. “La cultura es machista, es así”, admitió el policía. “¿Por qué no le decís a un señor que tiene tetas que se ponga una bikini?”, siguieron las mujeres. “Es una contravención”, se atajó el policía. “No es exhibicionismo. No queremos mostrar las tetas para que vengan a mirar”, replicó otra chica.

Al final, los policías las forzaron a cubrirse los senos, pero por motivos que no están del todo claros, volvieron varias veces a encarar al grupo pese a que no había nadie haciendo topless, hasta que finalmente ellas decidieron abandonar la playa. ¿Volverán en topless?

La situación ocurrió en una playa ubicada a unas 10 cuadras del centro de la ciudad, a la altura de la bajada entre Kabryl y el barrio Médanos. Y lo que sorprendió fue que se haya montado semejante despliegue policial para un tema menor, en el que nadie corría peligro de verdad.

Viral: La discusión de las mujeres con los policías fue filmada por muchos turistas.

Lo discriminaron en un casino

Un joven que fue tratado de “puto” y al que un guardia de seguridad le dijo “a mí hablame como un hombre” ganó un juicio civil después de revertir una condena inicial que le había sido desfavorable. El fallo es de fines del año pasado y hace especial hincapié en ítems como discriminación y derechos del consumidor (ya que la víctima estuvo en el casino jugando como un cliente más antes de ser maltratado). La dictó la Tercera Cámara Civil de Apelaciones y existe la posibilidad de que el casino Regency, la parte condenada, la apele. De acuerdo con el expediente que firmaron los jueces Graciela Mastrascusa, Gustavo Colotto y Sebastián Márquez Lamená, todo ocurrió la noche del 9 de febrero de 2014. Juan (nombre de fantasía del demandante) había ido con su padre y una amiga a festejar su cumpleaños al casino Regency del hotel Hyatt, donde apostaron algunas fichas. Ahora Juan espera cobrar 50 mil pesos que la Cámara le ha fijado. Para ello necesita que la sentencia quede firme.