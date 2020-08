Echarri bancó a Oreiro

Lo desmintió: “Tartúfoli mezcló todo. Ese hecho fue real, eso sucedió, pero no fue ella quien las tiró”.

El motivo: “Ese hecho no fue el fin de nuestra relación, fueron cosas más profundas”.

Echarri, que hace años es pareja de Nancy Dupláa, dialogó con Catalina Dlugi y salió aclarar los dichos del ex Intrusos. "Tartúfoli mezcló todo. Ese hecho fue real, eso sucedió, pero no fue ella quien las tiró. Había 5 mil dólares en una caja de patitas y una señora que limpiaba en casa, Eva, las tiró. Un día voy a revisar, tenía la necesidad de utilizar el dinero y la caja no estaba. Eva estaba ahí, le pregunté y me dijo que las había tirado a la basura. Pero como tuve muchísima buena suerte, fui al hueco que estaba al lado de la escalera, donde guardan las bolsas de basura, metí la cabeza adentro de la bolsa de basura y las patitas estaban ahí. Recuperé la plata", explicó el actor. Luego el galán salió a bancar a su ex: "Ese hecho no fue el fin de nuestra relación, fueron cosas más profundas". Sobre el cierre, Dlugi destacó: "¡No tuvo la culpa ella!". Y Echarri coincidió: "No, pobre, la culparon de algo que no tuvo nada que ver. A veces las anécdotas, sobre todo cuando pasa el tiempo, es importante inflarlas, colorealas, para que tengan sentido. ¿A quién le puede interesar esa anécdota después de tanto tiempo?".