Gonzalo Bardeggia, Sebastián Pedreira y Tobías Mattaldi son tres amigos entusiastas de los eventos astronómicos. El año pasado viajaron a San Juan a observar otro eclipse y se entusiasmaron con la idea de atestiguar otro fenómeno de este tipo aún más cerca de su hogar. "Como Sebastián y Tobías son pilotos, están más metidos en esos temas, y yo siempre fui muy emprendedor y se me ocurrió hacer algo para la llegada del eclipse", detalló Gonzalo.

Como él es oriundo de Cipolletti, se asesoró con un astrónomo de esa localidad rionegrina y le planteó la idea de diseñar e importar lentes especiales para poder mirar al sol sin dañar la vista. Con el apoyo de este profesional, se decidieron a elaborar un diseño de lentes que incluyera con filtros de polímero de 40 milímetros, que son los que se usan en todo el mundo para este tipo de fenómenos.

Los socios se asesoraron con empresas chinas y estadounidenses. Aunque hicieron un pedido de dos mil lentes que provenían de China, se decidieron a trabajar con una fábrica norteamericana que ofrecía lentes de mejor calidad y un diseño más moderno. "Los dos estaban certificados con normas ISO, pero nos gustó más el diseño de los lentes de Estados Unidos y también vimos que era más fácil el tema del envío y la importación", explicó el emprendedor.

Así, crearon LESA, una sigla que representa a Lentes Eclipse Solar Argentina. Crearon un sitio web y perfiles en redes sociales para comenzar a vender su producto de manera online. También tienen su propia tienda virtual y puntos de venta en Villa La Angostura, Cipolletti y Cinco Saltos. Los lentes cuestan 850 pesos y tienen una alta demanda desde hace semanas.

Si bien ya pudieron traer un importante stock de estas gafas, lo cierto es que tuvieron que trabajar con mucho tiempo para poder estar listos para estas fechas. "Hay emprendedores que quieren imitar el negocio ahora pero no llegan con los tiempos para autorizar las importaciones", dijo Gonzalo y agregó que muchos clientes compran partidas de 50 o 100 lentes para revender en stock "como si fueran las cerezas que se venden en las esquinas".

Así, en los lugares más privilegiados para ver el eclipse ya se instalaron stands que revenden los lentes. Hay personas que montaron sus puestos en El Cóndor o Viedma, y los propios emprendedores planean colocar un stand en Piedra del Águila, otro punto clave para ver el mediodía oscuro del 14 de diciembre.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lentes Eclipse Solar Argentina (@eclipsesolarargentina)

Gonzalo recomendó que las personas compren sus lentes con anticipación para evitar pagar de más. "El stock es limitado y sabemos que en los días previos va a aumentar mucho el precio", aclaró. Desde LESA recibirán esta semana un último pedido de 20 mil lentes y ya no tendrán más artículos para ofrecer. "No podemos pedir más porque no llegamos con los tiempos de importación", manifestó.

Según explicó, la pandemia aplicó la masividad de la respuesta que iba a tener este fenómeno astronómico. En Junín de los Andes se había organizado un campamento para 30 mil personas que se redujo a una capacidad de sólo mil a causa del coronavirus. Aunque el turismo estará habilitado desde el 1 de diciembre, Gonzalo cree que son pocos los que se animarán a viajar a los puntos donde el sol se cubre por completo.

Sin embargo, explicó que el eclipse se producirá en un 98% en la zona del Alto Valle, por lo que recomendó que los neuquinos salgan a los patios y los balcones para observar. Sin embargo, ver directamente al sol puede generar daños en la retina y hasta ceguera, por lo que es fundamental tener estos lentes especiales. "El eclipse no se puede ver a través de cámaras ni radiografías, la única forma es usar estos lentes certificados", señaló sobre este producto, que los emprendedores venden a 850 pesos por unidad.

"La mayoría compran en packs de 5 o 10 como para toda la familia o para grupos de amigos", señaló Gonzalo y recomendó que las personas sea previsoras y adquieran sus lentes con anticipación para evitar las subas de precios. "En los días previos todos van a querer comprar y les va a costar mucho conseguir", detalló.