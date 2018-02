EE.UU.: empresas boicotean a la asociación del rifle

El primero en cortar las relaciones fue el First National Bank of Omaha, el mayor banco privado estadounidense, que canceló el acuerdo para la emisión de tarjetas de crédito para la asociación. Pero la lista se amplía con el paso de las horas: la empresa de alquiler Enterprise canceló la asociación con la que ofrecía descuentos a los miembros de NRA. Hertz hizo lo mismo. Las compañías de seguros Chubb y Metlife también, al igual que el gigante del software Symantec y Nortorn Antivirus. En tanto, BlackRock anunció que inició una revisión para eliminar a las compañías relacionadas con armas de las carteras de inversión de los clientes que no desean invertir en ellas.

Rechazo a un grupo tecno chino

La Casa Blanca bloqueó la compra de la compañía Xcerra por parte de inversionistas apoyados por un fondo chino. La empresa se retiró del acuerdo de compra de 580 millones de dólares con el grupo chino, explicando que la decisión se tomó a la luz del probable rechazo por parte de la Comisión de Inversión Extranjera de Washington.