EE.UU. reclamó por el periodista detenido en Rusia

El presidente de Estados Unidos Joe Biden dijo que la reciente detención en Rusia del periodista estadounidense Evan Gershkovich por acusaciones de espionaje “pasa los límites”. El mandatario demócrata habló con un grupo de periodistas antes de embarcar rumbo a Irlanda del Norte y calificó al encarcelamiento del corresponsal del diario The Wall Street Journal de “totalmente ilegal”.

Esta no es la primera vez que el ex vicepresidente de Barack Obama se pronuncia a favor de la liberación del periodista y de Paul Whelan, un ex marino que está detenido desde 2018 también acusado de espionaje. La semana pasada, el presidente de la potencia occidental le exigió a la administración de Vladimir Putin que dejase “ir” a Gershkovich. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, aseveró que el periodista está “detenido injustamente”. Aquel estatus, además, pone el caso en manos del enviado especial para rehenes, Roger Carstens.