¿Efecto Pampita?: Sol Pérez se bajó del ciclo de Mónaco

El ciclo, que se lanzará a mediados de septiembre, contaba en un principio con la presencia de Flor Vigna, quien rechazó la propuesta para atender otros compromisos laborales.

Con la baja de la ex campeona del “Bailando” se abrió una posibilidad para Sol Pérez, la voluptuosa chica del clima de TyC Sports. Si bien realizó un casting y su participación en el ciclo era casi un hecho, Ideas del Sur intervino para que no se sume. Según se detalla en el portal Telebajocero, “la productora que la tiene contratada para el “Bailando 2017” le habría sugerido que no lo hiciera, así está libre para los proyectos que tienen pensados para ella”.

El portal aseguró que la misma Sol confirmó el rumor sobre su futuro laboral: “Tenía ganas de hacerlo, es una propuesta genial para mí, pero bueno, no sé, la tendré que dejar pasar”.

Hace unos días trascendió que Pampita, novia de Mónaco, no estaba muy contenta con la probable incorporación de Sol. ¿Habrá tenido algo que ver con la decisión?

Por una moneda marcará el debut en televisión abierta de Pico. Será parecido a Feliz domingo, ya que competirán chicos de diversos colegios. Se emitirá los sábados al comienzo del prime time.