Ejecutaron a balazos un ciclista argentino en Brasil

Los testigos señalaron que el argentino fue sorprendido por un grupo de delincuentes a bordo de una camioneta blanca desde donde le dispararon. El turista argentino fue trasladado a un centro asistencial de la zona, donde murió a raíz de los disparos.

“No le robaron nada. Aún no se sabe el motivo. Lo hallaron herido en la ruta. Se aproximó una camioneta y le dispararon. Una bala impactó en su brazo y las otras dos le destrozaron el higado y el intestino”, relató una fuente ligada a la investigación.

“Gracias a todos, cada uno de ustedes me dio una inmensa mano. No fue fácil. Pero quiero informarles que Dios se lo llevó. Gracias, de corazón. El flaco dejó de sufrir”. Romina, la hermana de la víctima lo escribió en Facebook.

Romina Belén Corizzo, hermana de la víctima, reconoció la foto de Cristian en publicaciones de Facebook y comenzó una desesperada búsqueda de información. “Necesito encontrar a mi hermano, me enteré que no está bien. Por favor, alquien que me pueda dar un pequeño comentario”, escribió. “Logré comunicarme con el hospital São Vicente, situado en Guarapuava”, publicó después. Y agregó: “Gracias a todos, no fue fácil todo esto al estar lejos sin saber nada. Cada uno de ustedes me dio una inmensa mano, gracias”. Sin embargo, el ciclista no logró recuperarse de su heridas y falleció tras agonizar por cuatro días. “Quiero informarles que Dios se lo llevó. Gracias, de corazón. El flaco dejó de sufrir”, escribió su hermana. Por el momento no hay detenidos por el homicidio, que se investiga si fue cometido durante un intento de robo o por otro motivo.

Uno de los sueños de Cristian era bañarse en las playas de Brasil. Para lograrlo, a mediados de 2017 tomó la decisión de viajar en bicicleta desde territorio bonaerense hasta llegar a la costa del país vecino y de ahí seguir la travesía por otros países de Sudamérica. Sin embargo, su aventura terminó en tragedia.

Cristian hacía changas, juntaba algo de dinero y continuaba su viaje. Dormía en los refugios de los colectivos o en las casas de la gente que le daba comida.