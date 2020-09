El 70% de la población mundial podría contagiarse de COVID

Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) reiteraron la importancia de elaborar rápidamente una vacuna segura contra el COVID-19 y advirtieron que si no surge una en los próximos meses, el 70% de la población mundial podría contagiarse de coronavirus.

En una trasmisión en vivo a través de la cuenta de Twitter de la entidad sanitaria dependiente de las Naciones Unidas, el director del Programa de Emergencias Sanitarias del organismo Mike Ryan expresó varias cuestiones respecto a la enfermedad pandémica. Uno de los comentarios que más llamó la atención fue el que hizo con respecto a que “una de cada 200 personas en el Mundo podría infectarse con el virus”. “Si no encontramos una vacuna y no continuamos reprimiendo este virus, asumimos que se propagará al 60 o 70% de la población mundial. Desde esa perspectiva, piense en sus posibilidades de ganar la lotería”, alertó el experto.

CORONAVIRUS CONTAGIO MUNDIAL.jpg

El comentario surgió luego de que la doctora Maria van Kerkhove, directora de la Unidad de Zoonosis y Enfermedades Emergentes de la OMS, admitió su preocupación por el incremento de casos positivos en Estados Unidos y Europa. “Estamos viendo aumentos en las hospitalizaciones, en unidades de cuidados intensivos, particularmente en España, Francia, Montenegro, Ucrania y algunas partes de Estados Unidos. Y eso que aún no hemos visto la temporada de gripe”, lamentó Van Kerkhove.

Ryan, por su parte, enfatizó que aún hay un alto riesgo de contagio y que diariamente, siguen falleciendo personas a causa del COVID-19. “El número estimado de muertes por infecciones es del 0,6 por ciento. Puede que no parezca mucho pero si se piensa en un virus que tiene el potencial de propagarse ampliamente, es un número bastante alto. Y ese porcentaje de infección aumenta drásticamente con la edad”, sostuvo. Además, el doctor indicó en que todavía se desconocen los efectos del virus en el futuro y que, incluso, muchos jóvenes afectados no se logran reponer del todo. “Con las llamadas infecciones leves, simplemente no sabemos cuál es el impacto a largo plazo de esto”, notificó.

Para concluir, Ryan aseguró que el coronavirus sigue siendo “un problema importante” porque la propagación del virus no cesa. “Las estadísticas suenan realmente pequeñas hasta que se calcula lo que eso significa para todos nosotros y se vea cuál es el impacto”, concluyó.

coronavirus estados unidos ok.jpg

Rusia registrará su segunda dosis

El Servicio Federal de Supervisión para la Protección de los Derechos del Consumidor y el Bienestar Humano de Rusia (Rospotrebnadzor) anunció que la vacuna EpiVacCorona, desarrollada por el Centro Estatal Ruso de Investigación en Virología y Biotecnología Véktor, será registrada el 15 octubre.

“El Ministerio de Salud de la Federación de Rusia empezó el procedimiento de registro de la vacuna EpiVacCorona”, comunicó la agencia gubernamental. Según detallaron, el empadronamiento se llevará a cabo conforme a un procedimiento simplificado que se utiliza en situaciones de emergencia.