El apriete de Jorge Rial al ex novio de su hija Morena

Tiene pruebas

Rial reaccionó contra el joven basándose en unas capturas de pantalla en las que el futbolista supuestamente hablaba con una botinera muy conocida. “No me quedé callado y lo invité a revisar mi celular. Cualquier persona puede poner mi nombre y una foto mía en su Whatsapp y hablar boludeces como si fuera yo. Me quisieron ensuciar y no pudieron. Después me mandaron a callar la boca y tengo pruebas de todo esto. Por último me dijo que no hablara con nadie de todo esto”, explicó el ex de Morena.

Picante: “Me quiso ensuciar para separarme porque seguramente vio que lo nuestro iba en serio”.

Contrataque

Casar y Morena tuvieron un intenso romance que duró un año y medio. Martín destacó que “no tiene nada que esconder” y que tiene la “conciencia tranquila”. “Me quiso inventar una historia que jamás hubo y pasó. Si su intención era que yo terminara con Morena, lo logró. No fue en julio, sino en noviembre, después de varios meses. Me quiso ensuciar para separarme porque seguramente vio que lo nuestro iba en serio”.