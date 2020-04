El automovilismo, como medio para la inclusión

inclusión.jpg Javier Carrera inició un proyecto inclusivo en el automovilismo tras ver la alegría de su hermano Emanuel al acompañarlo.

El motivo principal de ese pensamiento en su hemano Emanuel, quien padece el Síndrome de Moyamoya (una enfermedad cardiovascular). Javier tiene a “Manu” en la butaca derecha y al ver su alegría en las dos competencias que corrieron juntos, le surgió la intención de armar un auto para que más gente pueda cumplir el sueño de competir.

“Me falta poco para terminarlo”, indicó en primer término. Y luego agregó: “No tengo taller. Hago todo en mi casa y me ayudan mis amigos. No contamos con dinero y hacemos todo a pulmón y en los momentos que podemos. Ahora estamos en la etapa final y solo nos falta una butaca, un Hans y los dos cinturones. Si alguien del ambiente tiene y nos puede donar les estaré muy agradecido. No por mí, sino por aquella persona que puede vivir un momento feliz en la vida al convertirse en acompañante”.

La unidad que usa Carrera actualmente lleva la inscripción “100% inclusión”, aspecto que cree fundamental no solo para el automovilismo, sino para todos los aspectos de la vida.