"El Bailando 2020 volverá antes que las ficciones"

Y añadió: “Tinelli contó que pensaron la posibilidad de hacer el show de manera que no haya público, que el jurado esté separado, que los bailarines no se tocaran. Así casi que se podría empezar a producir. Cumpliendo requisitos de sanidad hay cosas que se van a poder hacer, porque un show televisivo es más fácil que una ficción televisiva o que una película”

Puenzo aclaró que Suar y Tinelli no fueron convocados como empresarios al encuentro de manera tal que no se expuso la situación de ninguna de sus productoras y subrayó que “el nombre de Polka (está en crisis) no se mencionó en la reunión”.