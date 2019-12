El Balón va con el que sabe

Los números de Messi golean a cualquier polémica. Apabullan. Parecen de otra era, aunque es la nuestra, la que disfrutamos como espectadores de uno de los futbolistas más maravillosos de todos los tiempos. ¿El mejor? Quién sabe. Quién puede comparar épocas, talentos, personalidades y la ayuda de sus compañeros. A quién le importa, después de todo. Leo tiene ahora seis Balones de Oro, un reconocimiento individual en un deporte colectivo, un premio a su juego que no suma títulos ni ovaciones, que no desata vueltas olímpicas ni gritos viscerales delante de la tele. Pero le agrega a su vitrina un nuevo trofeo que le regalan sus colegas, los elegidos del mundo del fútbol, aquellos que se rinden a sus pies y lo ubican fuera de este planeta, los que lo saben el mejor de todos aunque la temporada de su Barcelona no haya sido celestial, ni mucho menos.