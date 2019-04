En medio de este contexto, para la administración provincial neuquina y Vaca Muerta, lo cierto es que al mismo tiempo estas variables implican sostener un escenario de mayor recaudación y menos incertidumbres en los procesos de inversión que ya se encuentran operando en la cuenca neuquina.

El precio mínimo para evitar la caída de márgenes de rentabilidad debiera ubicarse en los u$s 60

Los u$s 74 de la cotización internacional del crudo de referencia para Argentina le quitan tensión al valor de comercialización del petróleo que extraen las productoras no integradas (producen pero no refinan su crudo). Sobre finales de 2018 habían puesto el grito en el cielo ya que las refinadoras (entre ellas petroleras integradas como YPF) querían pagar cuando compraban el petróleo el precio de exportación: esto es, el valor internacional menos las retenciones del 10% que estableció Nación el año pasado para la producción primaria.

En los hechos, esto achataba el valor de venta interno, generando severos interrogantes acerca de los márgenes de rentabilidad para producir en Vaca Muerta.

La situación implicaba que con el derrumbe del barril a finales del año pasado (cayó de u$s 85 a principios de octubre hasta debajo de u$s 55 a fines de diciembre), el precio de venta local fuera casi de u$s 50.

Hay cierta coincidencia entre analistas y las petroleras acerca de que el precio mínimo para evitar la caída de márgenes de rentabilidad en un proceso de crecimiento y conocimiento de Vaca Muerta debiera ubicarse en torno a los u$s 60, algo que de todos modos depende de la empresa que se tome y las áreas en desarrollo.

Es por eso que la vuelta a un escenario de suba del precio del crudo implican mitigar use contexto de dudas sobre la rentabilidad en la cuenca neuquina. Al mismo tiempo, cuanto menos sumará para sostener el nivel de recaudación provincial con una producción en crecimiento, tal como anticiparon las operadoras a cargo de las concesiones.

