El Bocha le apunta a otra Copa y chicaneó a Boca

"Estoy muy contento y muy convencido de que el fútbol que siempre traté de jugar y que le dio tantas satisfacciones a Independiente se repitió, por suerte, con Holan como entrenador. Cuando se ganó algo importante en este club es porque se jugó bien", dijo el Bocha, y bancó al entrenador: "No hablé con Holan sobre su continuidad, pero debería quedarse, por supuesto. Lo felicité y él me agradeció mucho porque siempre respaldé su proyecto. Cuando hablé con él por primera vez me dijo que se le ponía la piel de gallina ya que le recordaba viejas épocas de Independiente".

El Bocha recordó que "el primer partido no le pudo ganar a San Martín de San Juan, pero me contó que quería devolverle a Independiente la mística y la identidad y lo logró". Y se metió en la polémica que volvió a encenderse con el 17ª título internacional del Diablo de Avellaneda. ¿La lucha con Boca por el Rey de Copas? Están parejos, pero habría que revisar algunas que ganaron ellos, como la Master y la Leoz, creo... Ojalá que Independiente vuelva a vivir esos momentos tan lindos, el club está mejorando en todo sentido, la gente está apoyando mucho... Hay que armar un buen equipo para pelear la Libertadores del año que viene", confió.