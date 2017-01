El boleto del colectivo se va a $13,90 el 1Âº de febrero

Neuquén.- En pleno verano y con muchos vecinos de vacaciones, el intendente Horacio “Pechi” Quiroga decretó un tarifazo para el boleto urbano de colectivos y el estacionamiento medido. El incremento del boleto es del 40% para llevar la tarifa plana de los $9,95 actuales a $13,90. El nuevo esquema tarifario comenzará a regir desde el 1° de febrero.

Las subas fueron confirmadas ayer por el subsecretario de Transporte y Tránsito, Fernando Palladino. Desde el gobierno municipal explicaron que el 49% de los usuarios del cole paga la tarifa plana, mientras que el resto goza de precios reducidos.

En el caso de los estudiantes que pagan el boleto subsidiado, el costo del pasaje con el aumento será de $2,09 para primarios y secundarios, y de $6,95 para terciarios y universitarios.

Por su parte, los beneficiarios de Anses, como jubilados y pensionados y personal del servicio doméstico y de la Asignación Universal por Hijo, a través de la tarjeta SUBE pagarán un boleto de $6.

Argumento

A través del decreto 0043/17 firmado por el intendente Horacio Quiroga, se fijó para el transporte público una estructura de costos anual de $377.091.685.

Allí se deja asentado que en la revisión tarifaria se contempló “el aumento en el precio del gasoil subsidiado por encima del 50%”, y también “se incluyeron los nuevos costos salariales, producto de los acuerdos alcanzados entre las empresas y la UTA, contemplándose los acuerdos locales por zona desfavorable”.

Palladino advirtió que, de no existir subsidios al transporte, la tarifa plana en Neuquén sería de $23,35. “La estructura de costos del servicio debe revisarse en el mes de marzo de cada año o bien cuando la variación por el aumento de esos costos supere el 10%, que es lo que ocurrió en este caso”, dijo el subsecretario.

Según la explicación oficial, en el 2016 se incrementó un 20% la cantidad de boletos vendidos. El aumento en la recaudación por ese ítem “contribuyó a amortiguar el impacto del incremento que hubo en los costos del servicio”, esgrimió Paladino.

Estacionamiento

Además del tarifazo del cole, la Municipalidad anunció un incremento del 30% en el estacionamiento medido en la ciudad. En este caso, la modificación del cuadro tarifario comenzará a regir el 23 de enero.El costo de la hora para estacionar será de $11,70.

“Este aumento estaba contemplado en la ordenanza tarifaria para 2017 que aprobó el Concejo Deliberante”, justificó Palladino.

En esa norma (Ordenanza 13.597) se establece la modalidad de costos diferenciados para la primera, la segunda y la tercera hora de estacionamiento, pero la modalidad recién se comenzará a aplicar una vez definida la adjudicación de la licitación que se hizo del servicio.

Los taxis deberán esperar 4 meses

El reciente incremento del 8% en los combustibles, que afectó a las empresas de colectivos, también alcanzó a los taxistas neuquinos. Sin embargo, por ordenanza, no se podrá modificar la tarifa de los autos de alquiler hasta mayo de este año.

Darío Grassi, de la Asociación de Propietarios de Taxis, contó que la última ordenanza que cambió el cálculo de la bajada de bandera estableció dos ajustes al año: uno el 2 de mayo y otro el 2 de noviembre.

En noviembre pasado, como el combustible no había variado, no tuvieron actualización y se mantuvo el precio base de 19,15 pesos. “Ahora subió un 8% la nafta, pero vamos a tener que esperar cuatro meses más para trasladarlo porque no se puede cambiar de nuevo la ordenanza; por suerte, no fue un aumento tan importante”, comentó el directivo que agrupa a los dueños de los taxis.

32 por ciento fue el último incremento del boleto de colectivos en Neuquén.

Tras la suba de abril no hubo nuevos pedidos de aumentos de las concesionarias de transporte hasta ahora, ocho meses después.

Gasoil: El combustible subsidiado que compran las empresas subió 50%.

Los aumentos ya no pasan más por el Deliberante

A fines del 2015 se modificó la ordenanza que regula el boleto de colectivos y se incorporó un artículo que le permite al intendente actualizar el precio de manera automática, sin necesitar el aval de los concejales.

El mandatario puede recurrir a este mecanismo siempre que las empresas demuestren que sus costos se elevaron más de un 10 por ciento.

Esa modificación generó una polémica entre el Ejecutivo y los concejales opositores que duró meses. Los ediles reclamaron que les devuelvan la potestad para fijar la tarifa y el intendente Horacio Quiroga se negó, alegando que el mismo mecanismo se usa para varios servicios concesionados de la ciudad, como el de taxis o la luz.

En abril del 2016, Quiroga estrenó sus nuevas facultades con una suba del pasaje del 32 por ciento. Desde la oposición, criticaron la decisión y amenazaron con dar marcha atrás a la medida por ordenanza, aunque el aumento se mantuvo.

En junio, los ediles opositores lograron, en una ajustada votación, que se sancione una nueva ordenanza para volver a otorgar el poder de fijar el precio del boleto al Deliberante. Sin embargo, la norma no prosperó, porque Quiroga la vetó y luego no consiguieron los votos para aprobarla nuevamente.

Por ahora, el Ejecutivo mantiene la potestad de actualizar la tarifa del transporte urbano cada vez que se den las condiciones y los concejales sólo intervienen una vez al año, en mayo, para definir la metodología de costos.

La norma vigente contempla, no obstante, que el intendente debe informar a los ediles de cada aumento que resuelva.